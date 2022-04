Mobilização nacional celebra 15 anos do Programa Saúde na Escola

Da Redação

Para celebrar os 15 anos do Programa Saúde da Escola (PSE), o Ministério da Saúde desenvolveu nesta semana, uma mobilização nacional visando sensibilizar os brasileiros sobre a importância da promoção à saúde no ambiente escolar. Com o tema “Prevenção à Covid-19 nas Escolas”, a Semana Nacional de Saúde na Escola começou na segunda-feira (4) e termina nesta sexta-feira (8).

A mobilização visa ampliar diálogos sobre temas prioritários de saúde que podem ser trabalhados com os alunos ao longo do ano letivo nas escolas. Essa ação preventiva acontece em todas as escolas da rede pública municipal e estadual de Apucarana. São 35 escolas municipais, 23 CMEIs e 18 colégios estaduais.

A Autarquia Municipal de Saúde, Autarquia Municipal de Educação e Núcleo Regional de Educação são os responsáveis por essa mobilização de promoção à saúde dos estudantes em Apucarana.

