MMA: fora do país, lutador de Apucarana vai enfrentar russo

Flavio Magon, de Apucarana, durante uma luta de MMA

O apucaranense Flavio Magon, de 38 anos, se prepara para mais uma luta de MMA internacional de sua carreira. O atleta viaja no próximo mês para a Sibéria, na Rússia, para enfrentar, no dia 14, o Alexander Podmareve, lutador do país sede do evento.

"Estou treinando muito todos os dias para chegar e poder trazer a vitória, é um adversário muito duro, da casa, e em uma categoria acima da minha, mas estou pronto", disse Magon, que vai disputar pela categoria peso pesado.

O lutador de Apucarana vai para seu sexto evento da modalidade fora do Brasil. Além de já ter participado de uma luta na Rússia, ele também competiu no Canadá, República Tcheca, Estados Unidos e México.

O apucaranense, que pratica o MMA desde 2008, soma 37 lutas e 21 vitórias. No K-1, ele tem 42 enfrentamentos e 40 conquistas.

Magon conta com o apoio da Filpar Filtros, Action Training, Jhon Roger, Eletran, EPV Segurança e L2 Bonés.

fonte: Reprodução Evento vai acontecer na Sibéria, na região da Rússia

