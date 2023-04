Mitra segue com estruturação do Parque da Redenção

Da Redação

Diocese é responsável pela administração do parque desde 2014

A Mitra Diocesana de Apucarana confirmou nesta semana que já concluiu parte do projeto de estruturação turística e devocional do espaço. Os investimentos promovidos até o momento, mediante recursos angariados junto à comunidade católica, possibilitaram a readequação das 14 estações que retratam – através de esculturas – a vida pública de Jesus desde o nascimento, batismo, sermão no Monte das Oliveiras, Santa Ceia, morte e a ressurreição, bem como a edificação da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do município.

O coordenador dos trabalhos pela mitra, Marcos Bueno, lembra que a diocese é responsável pela administração do parque desde o ano de 2014, mediante concessão de uso concedida pela prefeitura. “As novas esculturas estão praticamente concluídas. Resta apenas uma última camada de pintura”, afirma Bueno. Segundo ele, a diocese segue em busca de doações para concluir o projeto de estruturação visando reabertura do parque para visitação. “Uma importante etapa agora é a reforma do ponto de apoio ao visitante, que é o prédio onde funcionava a lanchonete, bem como a construção de mais sanitários”, argumenta Bueno.

Ele assinala que a prefeitura também tem realizado contribuições importantes no projeto. “Na gestão do prefeito Beto Preto, tivemos a recuperação do vertedouro, por exemplo. Ações que seguiram na gestão do prefeito Júnior da Femac, com obras de readequação da barragem e também de acesso ao parque, através da estruturação do roteiro turístico Estrada Bela”, contextualiza Bueno. De acordo com ele, para a conclusão do projeto o município também irá executar outras benfeitorias, como construção de calçadas internas e paisagismo.

Em recente visita ao local, o prefeito Júnior da Femac confirmou que a prefeitura vem contribuindo através de benfeitorias complementares. “Através da Secretaria de Obras, investimentos foram realizados na adequação da barragem do lago e do canal de saída. Já a Secretaria de Serviços Públicos promoveu obras de mobilidade e acessibilidade, com a construção de calçadas e rampas, além da construção do alicerce-base de todas as esculturas”, elenca o prefeito.

Júnior da Femac assinala que o Parque Eco-religioso da Redenção integra o Roteiro de Turismo Rural e Religioso Estrada Bela, junto à Estrada Rural do Barreiro. “Além de um portal, executamos o asfaltamento, construção de calçadas e arborização do acesso ao parque, desde o contorno norte”, relata o prefeito.

O parque – Inaugurado em dezembro de 2.008, o Parque Eco-religioso da Redenção pertence à Prefeitura de Apucarana e tem uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados. Localizado na comunidade rural do Barreiro – é formado por estátuas de personagens bíblicos, esculpidos em tamanho gigante, retratam a vida pública de Jesus desde o nascimento, batismo, sermão no Monte das Oliveiras, Santa Ceia, morte e a ressurreição. Atualmente em obras, está fechado para visitação.

Doações – Interessados em contribuir para a estruturação do Parque Eco-religioso da Redenção podem encaminhar doações financeiras via pix, através da chave e-mail: grutanossasenhoradelourdes@gmail.com; ou depósito Banco do Brasil – agência 0355-7; C/C 76084-6; Mitra Diocesana de Apucarana; CNPJ 75.283.564/0001-88.

