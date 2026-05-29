Missa para as famílias atípicas é celebrada neste sábado (30) em Apucarana
Celebração acontece às 10h na Cripta Diocesana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes
A Pastoral de Acolhimento às Famílias Atípicas de Apucarana (PR) convida a comunidade local para a celebração da Santa Missa, que acontece neste sábado (30), às 10h, na Cripta Diocesana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes.
A missa é celebrada mensalmente e acolhe as famílias atípicas da cidade para celebrar o Evangelho e a Eucaristia. O convite é estendido a toda a comunidade de Apucarana e região.
A Pastoral de Acolhimento às Famílias Atípicas surgiu na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana. Ela foi criada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor a famílias que possuem membros com necessidades especiais, como deficiências ou transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH). Os encontros contam com missas adaptadas para atender às necessidades sensoriais e rotinas dessas famílias, superando as dificuldades encontradas nos horários convencionais.
Serviço
Santa Missa
Local: Cripta Diocesana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes
Dia: Sábado (30)
Horário: 10h
