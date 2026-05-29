FÉ E DEVOÇÃO

Missa para as famílias atípicas é celebrada neste sábado (30) em Apucarana

Celebração acontece às 10h na Cripta Diocesana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 22:30:21 Editado em 29.05.2026, 22:39:49
Autor A missa é celebrada mensalmente e acolhe as famílias atípicas da cidade para celebrar o Evangelho e a Eucaristia - Foto: Divulgação

A Pastoral de Acolhimento às Famílias Atípicas de Apucarana (PR) convida a comunidade local para a celebração da Santa Missa, que acontece neste sábado (30), às 10h, na Cripta Diocesana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes.

A missa é celebrada mensalmente e acolhe as famílias atípicas da cidade para celebrar o Evangelho e a Eucaristia. O convite é estendido a toda a comunidade de Apucarana e região.

A Pastoral de Acolhimento às Famílias Atípicas surgiu na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana. Ela foi criada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor a famílias que possuem membros com necessidades especiais, como deficiências ou transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH). Os encontros contam com missas adaptadas para atender às necessidades sensoriais e rotinas dessas famílias, superando as dificuldades encontradas nos horários convencionais.

Serviço

Santa Missa

Local: Cripta Diocesana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes

Dia: Sábado (30)

Horário: 10h

Apucarana eventos famílias inclusão missa
