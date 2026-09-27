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ESTRAGOS DA CHUVA

Missa marca despedida de capela destruída por temporal em Apucarana

Celebração ocorreu na manhã deste domingo (27) em área segura; estrutura da igreja Nossa Senhora do Rocio sofreu graves danos e passará por demolição

Escrito por Da Redação
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A comunidade católica do Parque Bela Vista, em Apucarana, reuniu-se na manhã deste domingo (27) para uma missa de despedida na Capela Nossa Senhora do Rocio. Com a presença do bispo Dom Carlos José de Oliveira, a celebração precisou ocorrer na porta de entrada do templo, em uma área segura, após a edificação ser severamente destruída pelo temporal que atingiu a cidade na noite da última segunda-feira (21).

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-LEIA MAIS: Igreja destruída por temporal em Apucarana (PR) terá missa de despedida antes de demolição

Com o espaço comprometido e isolado, as missas regulares da comunidade foram transferidas provisoriamente para a Paróquia São Francisco Xavier.

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Missa marca despedida de capela destruída por temporal em Apucarana
AutorFiéis se reuniram para missa neste domingo em frente à igreja - Foto: Reprodução


Missa marca despedida de capela destruída por temporal em Apucarana
AutorFoto: Reprodução


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Os graves estragos causados pela força dos ventos exigirão a demolição de parte da capela. Segundo o pároco Edivaldo Ferreira dos Reis, responsável pela matriz e pela comunidade afetada, metade da estrutura do teto cedeu com a tempestade, o que comprometeu de forma severa as paredes laterais.

O religioso explica que os cabos de aço de sustentação foram pressionados para o centro, condenando cerca de 600 metros quadrados do corpo da igreja, que precisarão ser derrubados por questões de segurança. Apesar do susto e dos danos estruturais, a torre frontal e a área dos fundos não foram afetadas diretamente, e não havia ninguém no local no momento da queda do teto.

Para definir os próximos passos e a possível reconstrução, a liderança da paróquia agendou avaliações técnicas com engenheiros. Inaugurado para celebrações em 2012, o templo segue estritamente interditado até a liberação de um laudo oficial.

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AutorFoto: Reprodução



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AutorFoto: Lis Kato/TNOnline
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