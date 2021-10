Da Redação

Missa é realizada para comemorar aniversário do 10º BPM

Policiais miliares participaram de Missa em Ação de Graças aos 44 anos, do 10º Batalhão de Polícia Militar, neste domingo (24), em Apucarana. A missa foi celebrada pelo padre José Roberto Rezende, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, e contou com a presença de policiais, familiares e amigos.

Conforme a assessoria da PM, a noite foi abençoada e cheia de emoção. No dia 24 de outubro, o 10º Batalhão de Polícia Militar completou 44 anos e para comemorar a data especial, diversas atividades são realizadas no decorrer do mês de outubro.

Vale ressaltar, que durante a celebração, todas as medidas sanitárias foram tomadas para a prevenção do coronavírus. Assista:

