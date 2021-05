Missa é realizada em homenagem ao Santo Expedito

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Devido à pandemia do coronavírus, poucos devotos visitaram a capela do Parque do Santo Expedito, em Apucarana, para fazer orações nesta segunda-feira (19). Esta é uma data celebrada principalmente pela comunidade cristã católica, homenageando um dos santos mais populares da doutrina, conhecido como o “Santo das Causas Justas e Urgentes”.

De acordo com padre Domingos Sávio Lazarin, para comemorar a data especial será realizada uma missa, às 19h30, na igreja do parque. "Diferente dos anos anteriores, apenas uma missa marca a data especial. Não podemos reunir os fiéis e precisamos respeitar este momento e as normas impostas pela saúde", explica.

Padre Sávio, como também é conhecido, ainda lamenta as inúmeras mortes causadas pela Covid-19 e reforça que este momento é de reflexão. "Temos que aproveitar esse período para pensar sobre o valor da vida e tudo que realmente é importante", acrescenta.

O repórter Cezar Neves conversou com alguns fiéis. Assista: