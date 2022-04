Da Redação

Missa dos Santos Óleos será realizada nesta quarta em Apucarana

A missa dos Santos Óleos será realizada nesta quarta-feira (13), às 19h, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana. A celebração será presidida pelo Bispo Dom Carlos José de Oliveira e vai contar com a presença de aproximadamente 90 padres.

Um casal, representando cada paróquia da Diocese de Apucarana, são 64 no total, também vai participar da missa desta quarta e receberá os santos óleos das mãos do Bispo.

Já na quinta-feira (14), acontece a Missa da Ceia do Senhor, conhecida como lava pés, às 19h30, também presidida pelo Bispo. Após a celebração será realizada uma vigília, até às 22h.

Na sexta-feira (15), haverá a celebração da Paixão do Senhor às 15h e às 19h30 acontece a procissão do senhor morto, que vai percorrer ruas centrais de Apucarana. A orientação é que as pessoas levem uma vela.

No sábado (16), acontece a vigília pascal às 19h30 e no domingo (17), as missas serão celebradas às 7h30, 8h30, 10h30, 17h, 18h e 19h30.