Missa devocional a Nossa senhora de Lourdes será no dia 11 de maio

Acontece no dia 11 maio a Santa Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes, com bênção especial para as mães. A missa acontece na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Rui Barbosa, em Apucarana.

A celebração iniciará às 19 horas com a procissão das velas, Andor de Nossa Senhora de Lourdes e oração do Santo Terço. Às 19h30 acontece a Santa Missa com a bênção da água, objetos e em especial para todas as mães.

O Padre Célio Marcos Tarozo, de Ivaiporã, presidirá a missa.

