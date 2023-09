Missa de sétimo dia é celebrada para Maria Isabel Lopes nesta sexta

A missa de sétimo dia de falecimento de Maria Isabel Lopes, ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), será celebrada nesta sexta-feira (22) na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, às 18h15. A empresária, de 76 anos, morreu na madrugada do último domingo (17), após sofrer um infarto fulminante em casa.

Maria Isabel atuava na indústria de confecções e foi pioneira no setor do boné. Ela residiu a Acia entre 2005 e 2009 e também foi diretora do Sindicato do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Ela deixa o esposo Ricardo Prado e quatro filhos: Alexandre, Júnior, Beatriz e Lilian.

O falecimento dela causou grande comoção em toda a região. Ainda no domingo (17), a Acia lamentou a perda e destacou a importância de Maria Isabel para o desenvolvimento da Cidade Alta. "Uma das pioneiras na fabricação do boné, que ajudou a impulsionar o setor e torná-lo um dos mais importantes do Brasil. Sempre atuante, foi presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e diretora do Sindicato do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Um dos principais feitos da empresária a frente da Acia foi a luta para transformar o Centro Moda no que é hoje a UTFPR Apucarana. Esta é uma perda irreparável para a sociedade apucaranense", diz a nota de pesar da associação.

