Missa de sétimo dia de Gabriel Zendrini será nesta segunda (15)

Missa ocorre nesta segunda (15), às 19h30, em Apucarana

A missa de sétimo dia do adolescente Gabriel Ortiz Zendrini, de Apucarana, que morreu após cair de bicicleta no dia 9 de agosto, será nesta segunda-feira (15), às 19h30, na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Jardim Apucarana.

De acordo com amigos de Gabriel, no momento do ofertório, no altar, vai ter uma caixa branca para quem quiser escrever uma mensagem, uma flor ou até mesmo uma foto do jovem. Os objetos e as cartas serão entregues no final da missa para a família do adolescente.





O estudante de Apucarana, Gabriel Ortiz Zendrini, de 17 anos, morreu no dia 9 de agosto, cinco dias após cair de bicicleta enquanto seguia para o colégio onde estudava. No dia do acidente, no dia 4 de agosto, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o encaminhou para o Hospital da Providência. No entanto, no começo da tarde desta terça (9), rapidamente, o quadro de saúde do adolescente se agravou e ele faleceu.

Conforme informações de amigos, os pais de Gabriel estavam viajando para fora do país e retornam para a cidade. O jovem recebeu auxílio nos últimos dias do tio e da irmã mais velha. A morte foi confirmada pela equipe do Colégio Platão, local onde ele estudava. Familiares e amigos lamentam a morte de Gabriel.