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DIA DA PADROEIRA

Missa de Nossa Senhora Aparecida lota a 'Igrejinha' em Apucarana; paróquia faz 60 anos

A celebração foi presidida por Dom Carlos José de Oliveira, bispo da Diocese de Apucarana

Escrito por Louan Brasileiro
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Missa de Nossa Senhora Aparecida lota a 'Igrejinha' em Apucarana; paróquia faz 60 anos
Autor Foto: Lis Kato

A missa solene em honra a Nossa Senhora Aparecida reuniu fiéis e lotou a Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Igrejinha, em Apucarana (PR), no início da noite desta segunda-feira (12), feriado nacional dedicado à Padroeira do Brasil. A celebração foi presidida por Dom Carlos José de Oliveira, bispo da Diocese de Apucarana.

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Durante a homilia, o bispo destacou a trajetória da comunidade religiosa, que começou com uma capela e, ao longo dos anos, se tornou igreja e paróquia. Ele também marcou os 60 anos da história da comunidade.

“Capela que se tornou igreja e se tornou paróquia. Graças ao amor e dedicação dos nossos antepassados. Nesses 60 anos, nos alegremos, pois nós, pelo batismo, somos igrejinha do Senhor Jesus”, afirmou Dom Carlos.

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A Paróquia Nossa Senhora Aparecida completa 60 anos de criação em 2026. A história começou em 1945, quando o pioneiro José Gomes doou um terreno para a construção de uma pequena capela de madeira, compromisso firmado por uma promessa pela recuperação da saúde de sua esposa.

O local recebeu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e passou a ser conhecido como Igrejinha, nome que se popularizou na região com o passar das décadas e é o principal ponto de referência do Jardim São Pedro, que é conhecido popularmente como o Bairro da Igrejinha.

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A paróquia foi criada em 19 de março de 1966 e instalada no dia 27 daquele mês, após o crescimento da comunidade e a ampliação da capela.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
60 anos da paróquia Apucarana Dom Carlos Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida
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