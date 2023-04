Missa de Lava Pés abre Tríduo Pascal; confira a programação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Centenas de fieis lotaram, na noite desta quinta-feira (6), a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana para participar da tradicional missa da Ceia do Senhor, também conhecida como Lava Pés. Celebrada pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira, a celebração relembra a última ceia e abre o chamado Tríduo Pascal.

continua após publicidade .

Segundo o bispo Dom Carlos José, ao recordar a Última Ceia de Jesus com os discípulos, celebra-se a instituição da Eucaristia. Além disso, ocorre o rito do lava-pés, repetindo o gesto de Cristo que lavou os pés dos seus discípulos, deixando a todos um testemunho da vocação ao serviço do mundo e da Igreja. Neste ano, foram lavados os pés de lideranças e colaboradores envolvidos na revitalização da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, obra que ainda está em andamento, além de pedreiros e pintores.

-LEIA MAIS: Estudantes da rede municipal recebem caixas de bombons

continua após publicidade .

O bispo lembra que a Páscoa é a data de maior significado para a cristandade. “De fato a Páscoa para nós cristãos é a máxima solenidade. Nada é maior do que a Páscoa que é exatamente a morte e ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo”, ressalta.

“É bom sempre lembrar quem é Cristo. Cristo é Deus que veio até nós. Um ser humano morrer é algo normal e corriqueiro. Agora o filho de Deus padecer a morte é a máxima demonstração da solidariedade de Deus Conosco. Eles nos salva morrendo por nós. A Páscoa é o triunfo do amor”, assinala.

PROGRAMAÇÃO

continua após publicidade .

A celebrações do tríduo pascal na Catedral Nossa Senhora de Lourdes seguem, nesta sexta-feira, com vigília eucarística das 7h às 15h, seguida por uma Celebração da Paixão do Senhor. A procissão do enterro do senhor está marcada para as às 19h30.

No sábado (8), não haverá outras missas, a não ser a Vigília Pascal às 19h30. No Domingo de Páscoa (9), dia em que se encerra a Semana Santa, as celebrações acontecerão às 7h30, 8h30, 10h30, 18h e às 19h30.

Siga o TNOnline no Google News