Missa de Corpus Christi lota Lagoão em Apucarana

Milhares de pessoas acompanham a missa de Corpus Christi celebrada na tarde desta quinta-feira, 08, no Ginásio Lagoão, em Apucarana. Pelo segundo ano consecutivo, a celebração da Eucaristia é realizada no local e neste ano, com um bispo convidado: Dom Marcelo Antônio da Silva, que é o primeiro apucaranense ordenado bispo. Recém-ordenado Bispo Auxiliar da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, Dom Marcelo recebeu a primeira eucaristia na Paróquia Cristo Profeta, depois se mudou para São Paulo, onde iniciou formação.

Após a celebração, os fiéis se reúnem em procissão, em direção à Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

A decoração do trajeto faz parte da tradição da data e mobilizou católicos desde o início da manhã. Além da Catedral, inúmeras paróquias realizaram suas próprias decorações. São mais de mil metros de tapetes decorados entre os dois pontos.

