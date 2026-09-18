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Missa de 7º dia do mecânico Vantuir Golfeto Junior será neste sábado (19) em Apucarana

Vantuir conduzia uma moto que bateu contra outro veículo, nas proximidades da Madeireira Oliveira, no último fim de semana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Missa de 7º dia do mecânico Vantuir Golfeto Junior será neste sábado (19) em Apucarana
Autor Missa de sétimo dia será realizada na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima - Foto: Reprodução

A missa de sétimo dia de Vantuir Golfeto Junior, 44 anos, vítima do acidente de um trânsito registrado no último fim de semana, será realizada neste sábado (19), às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana (PR). Ele trabalhava como mecânico e deixa quatro filhas e uma neta.

LEIA MAIS: Motociclista de 26 anos fica ferido após queda no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana

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A colisão que vitimou Vantuir ocorreu por volta das 8h40 do último sábado (12), na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. Ele conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan que bateu contra um veículo Chevrolet Tracker, nas proximidades da Madeireira Oliveira. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento chegaram a flagrar o acidente. Pelas imagens é possível ver a forte batida entre os veículos. Com o impacto, o motociclista chegou a ser arremessado por cima do carro para depois cair em meio a via.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas o motociclista já se encontrava em óbito quando as equipes chegaram. A área precisou ser isolada, deixando o trânsito fluir de forma parcial no trecho, trabalho que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM). O corpo foi recolhido pela Polícia Científica, e as circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.

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acidente automobilístico Apucarana mecanico missa de 7º dia Segurança no Trânsito Vantuir Golfeto Junior
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