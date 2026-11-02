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Missa de 7º dia do empresário Luiz Hirose acontece nesta segunda-feira (2) em Apucarana

Pioneiro do setor imobiliário e ex-diretor da APAE faleceu na última semana aos 80 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Missa de 7º dia do empresário Luiz Hirose acontece nesta segunda-feira (2) em Apucarana
Autor Luiz Hirose faleceu aos 80 anos - Foto: Reprodução

A missa de sétimo dia em memória do empresário Luiz Hirose será celebrada nesta segunda-feira (02), às 18h30. A cerimônia religiosa ocorrerá no Santuário São José, localizado na Rua Dom José Marello, 39, em Apucarana (PR). Familiares e amigos se reúnem para prestar as homenagens ao pioneiro, que faleceu na madrugada da última terça-feira (27), aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital da Providência há cerca de 30 dias.

LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens; veja

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Com forte atuação na construção civil, o economista e administrador de empresas construiu uma trajetória marcante na cidade. Natural de Ituverava, no interior de São Paulo, Hirose mudou-se para Apucarana ainda criança e, durante a juventude, trabalhou como auxiliar de contabilidade, chefe de departamento pessoal e chefe de escritório em diversas companhias locais. Com base nessa experiência corporativa, fundou posteriormente a Construtora Hirose, empresa responsável por erguer mais de 600 unidades habitacionais no município.

Além do amplo legado no setor imobiliário e empresarial, o administrador era reconhecido pelo intenso engajamento comunitário e esportivo. Ele integrou a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) por mais de duas décadas, além de estar à frente de diversos outros projetos sociais ao longo da vida. No âmbito esportivo, destacou-se como um grande entusiasta do futsal e do futebol, tendo como uma de suas maiores paixões o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca), agremiação que está prestes a completar 40 anos de história. O empresário deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos.

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Apucarana construção civil Engajamento Comunitário homenagens Luiz Hirose Missa de Sétimo Dia
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