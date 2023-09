Miss Terceira Idade 2023 elege vencedora de concurso; saiba quem é

As 24 candidatas receberam brindes ofertados por empresas patrocinadoras do evento

Pedra Vieira Cardoso Vitório, 62 anos, foi eleita, na noite da última sexta-feira (22), Miss Terceira Idade de Apucarana 2023. A vencedora, representante do Núcleo Dom Romeu Alberti, desfilou no palco do Cine Teatro Fênix ao lado de outras 23 candidatas, com idade entre 60 anos e 84 anos.

A noite do concurso foi marcada pela participação vibrante das torcidas. Familiares e amigos apoiaram e torceram por suas candidatas se manifestando com faixas, apitos, e balões.

“Amei tudo. É muita gratidão ter a oportunidade de participar de um evento que fez cada uma de nós sentir valorizada e muito feliz. Participo de muitas atividades que a prefeitura oferece, a hidroginástica, academia na UBS do meu bairro, e das aulas de dança de salão”, disse a miss Pedra Vitório.

A faixa de Miss Simpatia da noite ficou com representante do Núcleo Michel Soni, Marli Aparecida Rodrigues, 60 anos. As 24 candidatas receberam brindes ofertados por empresas patrocinadoras do evento.

“Vocês representam a beleza das mulheres apucaranenses. Foram 24 histórias de vida que passaram por essa passarela nesta noite. Todas são lindas e vencedoras. Parabéns e obrigada por fazer parte da 7ª edição desse maravilhoso concurso”, destacou o prefeito Junior da Femac.

A secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, lembrou que o último concurso tinha sido realizado em 2019. “Tivemos que dar uma parada devido à pandemia. Agora voltamos com a edição primavera. Hoje é um dia de superação de cada uma que está nessa passarela e vocês merecem todo nosso carinho e aplauso”, disse Jossuela.

“Preparamos tudo com muito carinho para enaltecer essas belas mulheres”, complementou a secretária municipal da de Promoção Artística, Cultural e Turismo (Promatur), Maria Agar.

O Miss Terceira Idade é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turismo.

