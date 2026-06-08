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CONCURSO DE BELEZA

Miss Apucarana conquista faixa de 2ª Princesa em concurso estadual realizado em Maringá

Estudante de Biomedicina de 21 anos representou Apucarana e garantiu lugar entre as destaques da competição

Escrito por Lis Kato
Publicado em 08.06.2026, 12:58:34 Editado em 08.06.2026, 16:21:05
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Miss Apucarana conquista faixa de 2ª Princesa em concurso estadual realizado em Maringá
Autor Foto: Reprodução

A jovem Carla Beatriz Luz Mendes, representante de Apucarana, conquistou o título de 2ª Princesa e ficou entre as principais colocadas em um concurso de beleza realizado no último sábado (6), em Maringá.

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A competição foi promovida pela BMW Eventos e reuniu candidatas de diversas cidades paranaenses. Carla Beatriz, de 21 anos, atualmente cursa Biomedicina e representou Apucarana na disputa estadual.

A apucaranense chamou a atenção dos jurados pela desenvoltura, elegância e desempenho durante as etapas do concurso, garantindo uma das faixas mais importantes da noite.

A coordenadora do Miss Apucarana, Marlene Capelanes, que atua há cerca de 20 anos na organização do concurso no município, acompanhou a candidata durante o evento. Também estiveram presentes os organizadores do Miss Paraná, Elaine e Wall Barrionuevo, responsáveis pela realização do concurso estadual há aproximadamente 30 anos.

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O resultado foi comemorado pela coordenação e pelos apoiadores da candidata, que destacaram o empenho e a dedicação de Carla Beatriz durante sua preparação para a competição.

Com a conquista, a jovem leva o nome de Apucarana ao destaque no cenário estadual dos concursos de beleza e reforça a tradição do município em revelar candidatas de destaque no Paraná.


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Miss Apucarana conquista faixa de 2ª Princesa em concurso estadual realizado em Maringá
AutorFoto: Arquivo pessoal


Miss Apucarana conquista faixa de 2ª Princesa em concurso estadual realizado em Maringá
AutorFoto: Arquivo pessoal


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