Ministério Público orienta construção de nova rampa no prédio da Saúde em Apucarana
Recomendação ocorre após uma estrutura improvisada de lata gerar risco de quedas. Prefeitura afirma que já analisa as mudanças necessárias
O Ministério Público do Paraná (MPPR) estipulou um prazo de 90 dias para que a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana realize obras de adequação e garanta acessibilidade segura em suas dependências de atendimento ao público. A recomendação administrativa, expedida pela 1ª Promotoria de Justiça da cidade, cobra a retirada imediata de uma rampa improvisada instalada na entrada principal do prédio e a construção de uma estrutura definitiva que atenda às normas legais.
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A intervenção do órgão estadual ocorreu após a denúncia de uma paciente que utiliza cadeira de rodas motorizada. A usuária relatou que os degraus na fachada do edifício impediam seu acesso autônomo. Após a reclamação, uma chapa de lata foi colocada no local para servir de rampa. No entanto, o MPPR constatou que a estrutura provisória é desnivelada, não possui fixação firme, carece de corrimão e não conta com elementos de proteção, o que expõe os cidadãos ao risco de quedas e acidentes.
No documento, a Promotoria de Justiça destaca que a adequação feita com a lata viola frontalmente as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Constituição Federal. Para resolver o problema de forma definitiva, o Ministério Público exige que a nova rampa tenha inclinação correta, piso tátil e corrimãos em duas alturas. O MPPR alertou ainda que, se a recomendação não for cumprida no prazo sem uma justificativa plausível, poderá ingressar com uma ação civil pública e apurar eventual responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Em resposta à cobrança, a Prefeitura de Apucarana emitiu uma nota informando que a Autarquia Municipal de Saúde foi notificada oficialmente na última sexta-feira. O Executivo municipal declarou que tem um prazo de dez dias para apresentar uma resposta ao Ministério Público e que, ao longo desse período, fará uma avaliação técnica e administrativa da demanda solicitada. O texto oficial diz ainda que a autarquia está à disposição para adotar as medidas necessárias que assegurem condições adequadas de acessibilidade e atendimento à população.