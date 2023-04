Ministério Público abre vaga de estágio em Apucarana; saiba mais

Da Redação

MP fica na Rua Prof. Erasto Gaertner

O Ministério Público abriu um teste seletivo para o preenchimento de uma vaga de estágio na 2ª Promotoria de Justiça de Apucarana, norte do Paraná. Estudantes que estejam cursando o 3º ano ou 5º semestre do curso de Graduação em Direito podem se inscrever.

Com uma carga horária de 4 horas diárias, o selecionado receberá uma bolsa auxílio de R$ 1,5 mil, além do auxílio transporte no valor de R$ 242 mensais. As inscrições podem ser feitas apenas até às 18 horas esta quarta-feira (19/4).

Os interessados devem realizar a inscrição por do endereço eletrônico disponível no edital do teste seletivo (clique aqui para se inscrever). A prova será realizada no próximo dia 24 de abril, no auditório da OAB Subseção Apucarana.

Mais informações e dúvidas podem ser esclarecidas no site do Ministério Público. Para conferir o edital completo, acesse:

CONFIRA O EDITAL AQUI Baixar | Visualizar

