Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PREVISÃO DA TEMPO

Mínima de 7°C: frio permanece em Apucarana nesta terça-feira (14)

Massa de ar polar mantém as temperaturas baixas em todo o Paraná, com possibilidade de geadas em algumas regiões

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 06:00:03 Editado em 13.07.2026, 11:28:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mínima de 7°C: frio permanece em Apucarana nesta terça-feira (14)
Autor Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A massa de ar polar continua influenciando as condições do tempo e mantém o frio em Apucarana nesta terça-feira (14). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva, e o dia será de tempo firme, com temperaturas variando entre 7°C e 19°C.

A previsão indica umidade relativa do ar entre 44% e 93%, sem precipitação acumulada e com probabilidade de chuva de 0%. Os ventos sopram do leste a 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 54 km/h ao longo do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

No Paraná, a terça-feira segue com temperaturas baixas devido à permanência da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar menos de 10°C em praticamente todas as regiões durante o amanhecer. A possibilidade de geadas é maior nas regiões Sudoeste e Centro-Sul.

O Simepar também alerta para a formação de nevoeiros isolados em áreas de maior altitude, como Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nesses locais, a nebulosidade pode dificultar a ocorrência de geadas. Durante a tarde, o sol predomina no interior do Estado, enquanto a faixa leste terá variação de nuvens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana clima frio meteorologia previsão do tempo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV