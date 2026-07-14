Mínima de 7°C: frio permanece em Apucarana nesta terça-feira (14)

Massa de ar polar mantém as temperaturas baixas em todo o Paraná, com possibilidade de geadas em algumas regiões

A massa de ar polar continua influenciando as condições do tempo e mantém o frio em Apucarana nesta terça-feira (14). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva, e o dia será de tempo firme, com temperaturas variando entre 7°C e 19°C.

A previsão indica umidade relativa do ar entre 44% e 93%, sem precipitação acumulada e com probabilidade de chuva de 0%. Os ventos sopram do leste a 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 54 km/h ao longo do dia.

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No Paraná, a terça-feira segue com temperaturas baixas devido à permanência da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar menos de 10°C em praticamente todas as regiões durante o amanhecer. A possibilidade de geadas é maior nas regiões Sudoeste e Centro-Sul.

O Simepar também alerta para a formação de nevoeiros isolados em áreas de maior altitude, como Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nesses locais, a nebulosidade pode dificultar a ocorrência de geadas. Durante a tarde, o sol predomina no interior do Estado, enquanto a faixa leste terá variação de nuvens.