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PREVISÃO DO TEMPO

Mínima de 14°C: chuva segue em Apucarana neste sábado

Norte do Paraná terá nebulosidade variável, enquanto regiões do centro-sul terão tempo firme

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 06:00:57 Editado em 24.07.2026, 14:33:33
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Mínima de 14°C: chuva segue em Apucarana neste sábado
Autor A temperatura varia entre 14°C e 23°C - Foto: Adriany Freitas/TNonline

O sábado (25) será de tempo instável em Apucarana, com previsão de chuva ao longo do dia e temperaturas amenas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade tem 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com acumulado estimado em 11,4 milímetros.

A temperatura varia entre 14°C e 23°C, enquanto a umidade relativa do ar oscila entre 66% e 98%, favorecendo a formação de nuvens durante boa parte do dia. Os ventos sopram de nordeste a 7 km/h, com rajadas que podem atingir 25 km/h.

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No Paraná, o sábado será marcado por condições diferentes entre as regiões. No Noroeste, Oeste e Sudoeste, permanece a possibilidade de chuvas ocasionais, com maior intensidade durante a madrugada e o período da manhã.

Já no Centro-Sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, o tempo segue estável. O dia começa com nuvens baixas e nevoeiros, que se dissipam rapidamente, dando lugar ao predomínio do sol durante a tarde.

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