Mini Mostra de Profissões da UTFPR acontece em Apucarana

Acontece nesta sexta-feira (5), a Mini Mostra de Profissões da UTFPR Apucarana, no Espaço das Feiras. A atividade gratuita é realizada das 13 às 22 horas e marca o retorno das atividades na modalidade presencial da universidade devido à pandemia da Covid-19.

Conforme a professora de Matemática, Danielle Prado, serão feitas apresentações dos cursos ofertados no campus, como Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Têxtil, Engenharia da Computação, Licenciatura em Química e Design de Moda.

"Vale lembra que a UTFPR é uma instituição de ensino superior pública, com ensino de qualidade ofertado para toda a comunidade de forma gratuita. A forma de entrada na universidade se dá através do Sisu, que utiliza a nota do ENEM como principal forma de ingresso", explica.

Assista a entrevista completa com a jornalista Fernanda Neme:

