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Mini boiadeira de Apucarana dá show em festival e fica em 2º lugar cantando Edson & Hudson

Caracterizada no estilo boiadeira de Ana Castela, Giovana cantou a música Porta Retrato, sucesso gravado pela dupla Edson e Hudson

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 06.06.2026, 14:16:10 Editado em 06.06.2026, 14:21:20
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Mini boiadeira de Apucarana dá show em festival e fica em 2º lugar cantando Edson & Hudson
Autor "A Giovana brilhou nesse festival. Ela era disparadamente a mais nova na categoria infantil. Foi muito linda a participação dela", destacou a mãe Danielle Prado - Foto: Reprodução

A pequena apucaranense Giovana Prado, 6 anos de idade, encantou o público do 2º Festival de Talentos de Lidianópolis, que aconteceu na noite desta sexta-feira (05). Caracterizada no estilo boiadeira de Ana Castela, Giovana cantou a música Porta Retrato, sucesso gravado pela dupla Edson e Hudson.

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"A Giovana brilhou nesse festival. Ela era disparadamente a mais nova na categoria infantil. Foi muito linda a participação dela", destacou a mãe Danielle Prado.

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O gosto musical da mini boiadeira vem do berço. "Ela gosta de Ana Castela, mas o que mais ouve é o sertanejo antigo que aprendeu ouvindo com o pai e com a mãe, como Edson e Hudson, Gian e Giovani, e por aí vai", afirma Danielle.

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A participação de Giovana no festival marcou a noite e encantou ao público presente, sobretudo à família. "Ficamos muito emocionados, pois ela fez uma participação realmente incrível", disse a mãe.

"Ser premiada é maravilhoso, mas ver nossa pequena fazendo o que ama, com brilho nos olhos e o coração cheio de alegria, é o maior prêmio de todos", conclui Danielle.


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Um post compartilhado por Giovana Prado | cantora mirim 🎵👢🎤💜 (@gigica.prado)



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Apucarana cultura sertaneja Edson e Hudson festival de talentos Giovana Prado
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