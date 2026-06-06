Mini boiadeira de Apucarana dá show em festival e fica em 2º lugar cantando Edson & Hudson
Caracterizada no estilo boiadeira de Ana Castela, Giovana cantou a música Porta Retrato, sucesso gravado pela dupla Edson e Hudson
A pequena apucaranense Giovana Prado, 6 anos de idade, encantou o público do 2º Festival de Talentos de Lidianópolis, que aconteceu na noite desta sexta-feira (05). Caracterizada no estilo boiadeira de Ana Castela, Giovana cantou a música Porta Retrato, sucesso gravado pela dupla Edson e Hudson.
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"A Giovana brilhou nesse festival. Ela era disparadamente a mais nova na categoria infantil. Foi muito linda a participação dela", destacou a mãe Danielle Prado.
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O gosto musical da mini boiadeira vem do berço. "Ela gosta de Ana Castela, mas o que mais ouve é o sertanejo antigo que aprendeu ouvindo com o pai e com a mãe, como Edson e Hudson, Gian e Giovani, e por aí vai", afirma Danielle.
A participação de Giovana no festival marcou a noite e encantou ao público presente, sobretudo à família. "Ficamos muito emocionados, pois ela fez uma participação realmente incrível", disse a mãe.
"Ser premiada é maravilhoso, mas ver nossa pequena fazendo o que ama, com brilho nos olhos e o coração cheio de alegria, é o maior prêmio de todos", conclui Danielle.