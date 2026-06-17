Minha Casa, Minha Vida impulsiona mercado imobiliário em Apucarana

Levantamento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta que o programa Minha Casa, Minha Vida se mantém como um dos principais motores do mercado imobiliário brasileiro, sendo responsável por 49% das vendas no primeiro trimestre deste ano, com mais de 54 mil unidades vendidas no período. E, segundo especialistas do ramo, Apucarana (PR) acompanha essa tendência nacional, consolidando o programa como uma das principais vias de acesso à casa própria.

Para o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon, o programa é o principal meio de financiamento utilizado no município. “Nas demandas de aprovação, a maioria é de projetos que se caracterizam com a possibilidade de financiamento no Minha Casa, Minha Vida, entre outros”, analisa.

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No escritório do empresário Cleon Caruzo, correspondente da Caixa Econômica Federal em Apucarana, o programa está envolvido na grande maioria das transações imobiliárias. “Sem dúvida, o que a gente percebe é que grande parte das transações é feita pelo Minha Casa, Minha Vida envolvendo imóveis usados, novos e terrenos, dentro da nossa realidade. Como a gente só faz financiamento, não é compra direta, acho que nosso percentual é bem maior do que a média nacional. Muito mais da metade”, afirma.

A corretora de imóveis Mara Rocha também afirma que programa é a principal via de acesso imobiliário na cidade e que, neste ano, a adesão deve avançar ainda mais com as mudanças que entraram em vigor recentemente, ampliando o alcance para imóveis de até R$ 600 mil e para famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, possibilitando que um maior número de pessoas acesse o programa habitacional. “Acredito que a maior parte das negociações em Apucarana neste ano realmente se enquadra nessa tabela de faixas do programa Minha Casa, Minha Vida”, reitera.

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Segundo ela, as novas regras estão incentivando mais famílias a comprarem a casa própria, além de fomentar o mercado imobiliário com a construção de imóveis novos e a venda de usados. “Apucarana vem sendo muito privilegiada, principalmente na questão de grandes construtoras que enxergam o potencial existente aqui e trazem os empreendimentos. Isso facilita muito a aquisição do primeiro imóvel com os subsídios oferecidos pelo governo, a inclusão dos subsídios oferecidos pela Cohapar e as facilidades que os empreendimentos oferecem mesmo para as pessoas que não dispõem da entrada, com parcelamento e isenção do pagamento de documentação. Isso gera muitos novos negócios”, destaca.

Impacto vai além da entrega da moradia, avalia economista

O economista Leonardo Silva, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, concorda que o programa habitacional é um dos principais motores do mercado imobiliário. “E, combinado ao Casa Fácil Paraná, tem um impacto que vai além da entrega da moradia. Ele funciona como uma política de crédito e transforma uma demanda que já existia, mas muitas vezes estava reprimida pela falta de entrada ou pelas condições de financiamento, em compra efetiva”, analisa.

Conforme o economista, em cidades médias como Apucarana, esse efeito tende a ser relevante porque boa parte dos empreendimentos se enquadra no perfil econômico atendido pelo programa. “Quando uma obra habitacional é aprovada, o recurso circula pela economia local, movimenta construtoras, mão de obra, materiais de construção, transporte, serviços técnicos, imobiliárias, documentação e, depois da entrega, também o consumo das famílias com móveis, eletrodomésticos, acabamento e pequenos serviços”, acrescenta.