Militares realizam plantio de araucárias em Apucarana; veja

Continua após publicidade

Na manhã desta segunda-feira (21), militares do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) de Apucarana, promoveram o plantio de aproximadamente 300 mudas de árvores, como araucárias e outras espécies na área do Parque da Raposa.

O trabalho orientado por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), é uma contrapartida por acordo feito com o Instituto de Águas e Terras do Paraná (IAT), referente a compensação ambiental por supressão de árvores onde foram retiradas para construção de barracão das viaturas blindadas anexo ao quartel do Exército.

O prefeito Junior da Femac e o comandante da unidade militar Tenente Coronel Flábio Meirelles, estiveram no local acompanhando a ação.

Veja:

tnonline