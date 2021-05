Militares iniciam trabalhos nos colégios estaduais; Vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Os militares da reserva da Polícia Militar do Paraná que se habilitaram às funções de gestores e diretores para o projeto de Colégios Cívico Militares, se apresentaram nesta terça-feira (20), nos respectivos estabelecimentos onde estarão atuando.

Em Apucarana, os colégios Tadashi Enomoto (Núcleo Afonso Alves de Camargo), Carlos Massareto (Núcleo Castelo Branco) e Pe. José Canale (Jardim Ponta Grossa) receberam os profissionais.

A reportagem do TNOnline esteve no colégio Canale em Apucarana. O Professor Roberto Carlos Canela - diretor geral e o diretor Militar, Segundo Sargento Kleber Aguiar, falaram sobre o primeiro dia de trabalho.

Também conversamos com o gestor do Núcleo Regional de Educação (NRE), professor Robson Desidério a respeito das orientações para toda região com relação a novidade. Segundo ele, a primeira tarefa dos Militares será fazer busca ativa dos alunos que estão sem participar das atividades remotas.

