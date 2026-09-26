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CRIME

Militares do Exército detêm homem que furtava carro em Apucarana (PR)

Suspeito danificou o painel do veículo para levar o rádio, mas foi imobilizado pelos soldados antes da chegada da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Militares do Exército detêm homem que furtava carro em Apucarana (PR)
Autor O suspeito recebeu voz de prisão no local - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante após invadir um carro e furtar um aparelho de som na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, na madrugada deste sábado (26), em Apucarana (PR). O crime foi frustrado por militares do Exército Brasileiro, que flagraram a ação e contiveram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

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A ocorrência teve início após uma moradora acionar a polícia nas proximidades da Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa e da antiga estação.

Ao chegarem ao local para verificar a situação, os policiais encontraram o dono do veículo alvo do crime. Ele relatou que havia estacionado o carro na rua, em frente à sua casa, mas não lembrava se havia trancado as portas. Aproveitando a facilidade, o invasor entrou no automóvel, arrebentou a fiação do painel para arrancar o rádio e tentou fugir.

No entanto, soldados que faziam a segurança da Vila Militar perceberam a ação e imobilizaram o homem. Assim que a viatura policial chegou para assumir a ocorrência, os militares retornaram aos seus postos.

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O suspeito recebeu voz de prisão no local. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, junto com o proprietário do carro e o rádio recuperado, para o registro final da ocorrência.

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crime em Apucarana Exército Brasileiro furto de veiculos invasão de propriedade POLICIA MILITAR segurança pública
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