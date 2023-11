Militares do 10º BPM realizam campanha de doação de sangue; saiba mais

Na última quarta-feira (22), policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar, realizaram uma campanha de doação de sangue no Hemonúcleo, em Apucarana. A ação foi realizada em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado neste sábado, dia 25 de novembro. Os militares foram voluntários para ajudar a suprir os baixos estoques do banco de sangue. Além disso, a ação tem por objetivo conscientizar os policiais para que adquiram o hábito de doar, que é de extrema importância e precisa ser realizada com frequência.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Marilândia é destaque em doação de sangue: 'Salvou muitas vidas'

O Tenente Shevchuk fez a sua parte. "Quando falamos em segurança pública, temos que pensar em uma perspectiva ampla. A doação de sangue também faz parte disso. Faço doação sempre que posso e estímulo os outros policiais a fazerem o mesmo". Foi uma ação gratificante a todos os envolvidos, pensando no bem comum e ajudando outras pessoas que necessitam da doação.

continua após publicidade

A doação de sangue também é importante para enaltecer a imagem da gloriosa Polícia Militar do Paraná e incentivar toda a comunidade a realizar este ato de solidariedade. Cabe ressaltar que uma única doação pode salvar até quatro vidas. Esse é um gesto de amor que gera muitos sorrisos! Seja doador de sangue, salve vidas!

Siga o TNOnline no Google News