Militar do 30º BIMec e morador de Apucarana morre em acidente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cristhiano Santos, de 22 anos

Um jovem militar do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) e morador de Apucarana morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta sexta-feira (24), na PR-986, Contorno Sul de Rolândia, no Norte do Paraná.

continua após publicidade .

Identificado como Cristhiano Santos, de 21 anos, ele seguia para Londrina, por volta das 14 horas, quando foi atingido pelo veículo. O jovem, que estava em uma motocicleta, morreu na hora. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro.

- LEIA MAIS: Morador de Apucarana morre após acidente entre moto e caminhão

continua após publicidade .

O falecimento de Cristhiano causa enorme comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e comunidade lamentam a perda de uma "pessoa incrível" e um "homem maravilhoso". "Sempre iremos lembrar do seu sorriso, da sua maneira de brincar e do carinho", escreveu um colega.

Diversas homenagens, com vídeos e fotos, estão sendo feitas para o jovem militar conhecido como Jacaré.

O acidente

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender a ocorrência registrada no quilômetro sete da PR-986. Conforme informações dos policiais, um amigo, morador de Arapongas, estava junto com Cristhiano no momento do acidente.

continua após publicidade .

De acordo com relato do araponguense, eles seguiam para Londrina, cada um em sua moto, quando em determinado momento o rapaz percebeu que o amigo não estava mais o acompanhando e decidiu estacionar no acostamento e aguardá-lo. Foi quando um motorista parou e disse que seu amigo havia sido atingido por uma carreta.

Ele contou para a PRE, ainda, que retornou e encontrou o corpo do amigo no meio da pista já sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. A polícia deve apurar o caso.

Siga o TNOnline no Google News