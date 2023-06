Milhares de pessoas são esperadas durante procissão em Apucarana

Católicos de Apucarana participam nesta quinta-feira (8) da missa de Corpus Christi, às 15 horas, no Ginásio Lagoão. Pelo segundo ano consecutivo, a celebração da Eucaristia será realizada no local, com procissão na sequência em direção à Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

A decoração do trajeto faz parte da tradição da data e mobilizou católicos desde o início da manhã. Além da Catedral, inúmeras paróquias realizaram suas próprias decorações.

Dos mais de mil metros que serão decorados entre os dois pontos, pelo menos 400 metros são de responsabilidade das turmas de catequese da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A coordenadora da Catequese, Sandra Regina Ceola de Araújo, explica que o planejamento do trabalho começou há dois meses, quando os catequistas iniciaram a organização do que seria apresentado nos cartazes que vão cobrir o chão por onde vai passar o Santíssimo.



“Os tapetes representam a caminhada do povo de deus para eternidade. E nesta caminhada, o alimento fundamental é a Eucaristia, por isso, a decoração é desenvolvida em torno do tema”, explica.

Segundo Sandra, no caso da a elaboração dos tapetes de responsabilidade da catedral – outras paróquias, pastorais, escolas e entidades também colaboram com a decoração – o desenvolvimento do tema envolve aprendizado de fé. “Os catequistas explicam a importância da Eucaristia, de Corpus Christi e as crianças vão desenvolvendo o trabalho a partir disso”, explica. Nesse contexto, até a obra de revitalização da Catedral - em andamento desde o ano passado-, foi retratada nos tapetes.

CELEBRAÇÃO

Neste ano, a celebração de Corpus Christi será realizada por um bispo convidado: Dom Marcelo Antônio da Silva, que é o primeiro apucaranense ordenado bispo. Recém-ordenado Bispo Auxiliar da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, Dom Marcelo recebeu a primeira eucaristia na Paróquia Cristo Profeta, depois se mudou para São Paulo, onde iniciou formação.

