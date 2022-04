Milhares de pessoas participam de procissão em Apucarana

Da Redação

Milhares de pessoas se reuniram na noite desta sexta-feira (15) no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, para as celebrações da Semana Santa. A procissão do Senhor Morto, uma das tradições mais valorizadas da igreja católica, que há dois anos não acontecia por conta da pandemia, gerou momentos de fé e emoção.

A procissão começou às 19h30, comandada pelo bispo Dom Carlos José e pelo padre José Resende, pároco local, tendo à frente as imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora de Lourdes. “Creio que de fato a Páscoa tem uma tônica diferente este ano, exatamente porque nós retomamos a normalidade da vida depois de dois anos com restrições”, disse o bispo Dom Carlos, mais cedo, em entrevista à Tribuna.

A procissão saiu da frente da igreja matriz e percorreu as ruas do entorno da catedral de Apucarana, com orações e cânticos de louvor.