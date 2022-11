Milhares de manifestantes vão à frente do quartel de Apucarana; veja

Da Redação

Milhares de manifestantes foram à frente do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Apucarana, norte do Paraná, para protestarem contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (30) na disputa à presidência do Brasil.

Os apoiadores de Bolsonaro se reuniram às margens da BR-376, no sentido de Califórnia a Apucarana. O protesto aconteceu no mesmo local onde houve bloqueio na noite de segunda-feira (31), em que caminhoneiros e moradores da cidade protestaram e alegaram, sem nenhuma prova, fraude nas urnas.

Na manhã desta quarta-feira de Finados, moradores de diversas cidades da região marcaram presença no protesto. Os manifestantes ainda dominaram uma parte da via, fazendo com que o fluxo de veículos ficasse bastante devagar no trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) estão no local. No início da tarde, o movimento ganhou maior adesão, com grande fluxo de veículos de outros municípios.

Entre os manifestantes não há uma pauta clara. Gilberto Gonçalves, morador de Arapongas, disse que foi à manifestação pois quer que o Brasil seja restaurado. "Precisamos hoje restaurar o Brasil organizar. Estamos aqui pela constituição, respeitar a pátria e nosso país. Somos contra a corrupção, roubo, enganação e fraude. Estamos aqui pelo bem da nossa pátria. Não aceitamos um condenado estar no poder do nosso país, não é justo", protesta o araponguense.

Morador de São Pedro do Ivaí, Ricardo foi à Apucarana para a manifestação e pediu intervenção militar. "Eu moro a 70 km daqui, vim para porta do quartel porque quero intervenção em todos os poderes do Governo, começando do STF para baixo. Todos os corruptos tirados do poder. Uma intervenção militar agora, tirando todo mundo, quem tiver ficha limpa volta que não tiver fica preso para o resto da vida", disse.

Já a apucaranense Maria Júlia Lima diz que resolveu ir ao protesto para mostrar sua indignação com a eleição de Lula. "Acho que é o direito do brasileiro, temos que ir às ruas e mostrar indignação do que aconteceu, acredito que o povo tem força e independente estamos aqui pelo país. Acho que a intervenção militar não seria algo bom, mas a federal sim", comenta.

