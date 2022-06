Milhares de fiéis fazem a celebração de Corpus Christi em Apucarana

Da Redação

Dois anos depois, os fiéis católicos de Apucarana puderam, finalmente, se juntar novamente em um grande ato de fé, nessa quinta-feira (16), no centro da cidade. Milhares de pessoas lotaram as dependências do ginásio de Esportes do Lagoão para a Santa Missa de Corpus Christi, ministrada pelo bispo diocesano, Dom Carlos José.

continua após publicidade .

A celebração foi marcada pelo agradecimento. O bispo comemorou a retomada do evento depois de dois anos, agradecendo a presença dos fiéis e todos agradeciam, principalmente, a dádiva de estarem reunidos, de terem sobrevivido à pandemia.

Logo após a celebração, os fiéis iniciaram a procissão e a concentração de pessoas só aumentou até chegar à praça da Catedral da Diocese, onde o público recebeu a benção final.

continua após publicidade .

Ao longo de todo o caminho da procissão, as ruas e avenidas estavam decoradas pelos tradicionais tapetes, preparados pelos religiosos de várias paróquias e voluntários, que revigoraram o colorido da cidade, depois de dois anos. Em muitos pontos, também estavam apresentadas as doações de alimentos e roupas, a serem distribuídos para famílias necessitadas.