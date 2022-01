Da Redação

Migração de dados limita acesso a serviços da prefeitura

A implantação de um novo software de gestão vai restringir o acesso a alguns serviços oferecidos pela Prefeitura de Apucarana. No prédio central, por exemplo, o atendimento presencial do contribuinte vai estar suspenso entre segunda e sexta-feira (31 de janeiro e 4 de fevereiro). Já repartições externas ligadas à Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Esportes, Meio Ambiente, Serviços Públicos, emissão de notas fiscais e do produtor rural, estarão atendendo normalmente. A suspensão do atendimento é regulamentada por decreto assinado pelo prefeito Júnior da Femac e também prevê que ficam suspensos os prazos processuais e administrativos vigentes, que voltam a correr normalmente no dia 7 de fevereiro a partir do funcionamento do novo sistema de gestão.

Além de modernizar os trâmites de documentos, a migração de dados hoje gerenciados por diversos sistemas para uma plataforma única – Atende.Net – , irá possibilitar ao município ampliar a gama de serviços online que poderão ser acessados tanto através do site oficial – www.apucarana.pr.gov.br – , quanto por aplicativo (a ser lançado). “Pedimos compreensão da população durante este período. Muitos serviços não poderão ser acessados para que haja a migração da base de dados, bem como a capacitação dos servidores visando operacionalização do novo sistema de gestão”, diz o prefeito Júnior da Femac. Ele pontua que apesar de estar fechada ao público, em paralelo ao treinamento todos os servidores municipais lotados no prédio central vão estar cumprindo expediente interno.

O Atende.Net irá unificar as informações que hoje transitam em diversos sistemas. “O novo software irá diminuir o fluxo de papel, possibilitando a tramitação de documentos no formato digital, economia de gastos com transporte e guarda de processos. Também irá facilitar e agilizar a rastreabilidade de documentos, oferecendo maior segurança, confiabilidade e integridade da informação”, reforça o prefeito Júnior da Femac.

O trabalho técnico de implantação do novo software de gestão será executado pela empresa IPM Sistemas Ltda., vencedora da licitação, com acompanhamento da Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Superintendência de Tecnologia da Informação. O acesso aos sistemas atuais será interrompido às 18 horas desta quinta-feira (27/01). “Não há outra forma de fazer a migração sem que haja suspensão do atendimento ao contribuinte no prédio central, que retorna normalmente no dia 7 de fevereiro”, reforça André Burin, superintendente Municipal de TI.

Ele relata que atualmente a prefeitura e autarquias são gerenciadas com a utilização de diferentes sistemas. “Há um fornecedor para o sistema da Saúde, da Assistência Social e Protocolo, outro para o Transporte Escolar, Almoxarifado e Frota, e mais um fornecedor para Prestação de Contas, Tributos, Contabilidade, Tesouraria e Gestão Pública. Muitas informações que agora serão unificadas no “Atende.Net, que é uma das melhores ferramentas disponíveis na atualidade”, comenta Burin.

Pelo contrato, a IPM Sistemas Ltda. irá permanecer no município ao longo dos próximos 60 dias para prestar suporte técnico necessário para o estabelecimento das rotinas e também para sanar possíveis dúvidas dos servidores na operação da nova ferramenta. “Ao longo da próxima semana o único canal de atendimento ao público externo, no prédio central da prefeitura, será o telefone através do número 3422-4000”, orienta André Burin, superintendente de TI.