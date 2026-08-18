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Michel Soni e Solo Sagrado recebem iluminação do programa Apucarana 100% LED

Iniciativa integra o projeto de substituição de luminárias da cidade

Escrito por Da Redação
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Michel Soni e Solo Sagrado recebem iluminação do programa Apucarana 100% LED
Autor A iniciativa integra o maior projeto de substituição de luminárias da história do município - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O Programa Apucarana 100% LED segue avançando em ritmo acelerado e está concluindo a modernização da iluminação pública em mais dois bairros: o Núcleo Habitacional Michel Soni e o Residencial Solo Sagrado. A iniciativa integra o maior projeto de substituição de luminárias da história do município e levará tecnologia LED para todas as regiões da cidade, garantindo mais eficiência energética, economia e segurança para a população.

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O prefeito Rodolfo Mota reitera que o Município está promovendo uma transformação, ampliando o percentual de cobertura com iluminação LED – que era de apenas 48% – para 100% das ruas da cidade. “Os trabalhos começaram no início de julho e, em pouco mais de um mês, a modernização alcançou mais cinco bairros: Sanches dos Santos, Dom Romeu Alberti, Núcleo das Indústrias, Solo Sagrado e Michel Soni. Em alguns meses, todas as vias públicas de Apucarana estarão iluminadas com essa tecnologia, colocando o município entre as cidades mais modernas do Paraná”, enfatizou.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), engenheiro eletricista Nilton Fornaciari Júnior, informa que no Michel Soni o serviço está praticamente concluído, com 98% do cronograma executado. No Residencial Solo Sagrado, onde a substituição de luminárias abrange cerca de 30 quadras, os trabalhos estão em fase final, com 90% já realizados.

Padronização alia conforto visual e eficiência

Além de luminárias LED, outra mudança importante promovida pelo programa é a padronização de todo o sistema. “O sistema antigo misturava diferentes tipos de luminárias e potências, sem um padrão uniforme. Todo o sistema está sendo padronizado com luminárias de LED de 100, 120 e 150 watts, dimensionadas conforme as características e a necessidade de cada via do bairro”, pontuou.

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De acordo com o diretor-presidente do Idepplan, as luminárias de 100 watts são instaladas em ruas exclusivamente residenciais. “A escolha busca garantir iluminação adequada sem produzir excesso de luminosidade próximo às residências, preservando o conforto dos moradores”, esclareceu.

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Já as luminárias de 120 watts são destinadas às vias de uso misto, onde há residências e estabelecimentos comerciais. Nas vias arteriais, usadas para fazer a conexão com outros bairros, são utilizadas luminárias de 150 watts, ampliando a visibilidade.

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O Programa Apucarana 100% LED prevê, ao todo, a substituição de 9.120 luminárias distribuídas em 830 ruas e avenidas. O investimento é de R$ 5 milhões e 820 mil, com recursos do Governo do Estado e contrapartida de 5% da Prefeitura. A empresa contratada tem prazo de sete meses para executar todos os serviços previstos.

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Apucarana Eficiência Energética ILUMINAÇÃO PÚBLICA Modernização Urbana segurança da população Tecnologia LED
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