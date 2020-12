"Meu respirar depende de sua ajuda", disse jovem que faz 'vaquinha' online - TNOnline

Continua após publicidade

O jovem William Villas Boas de 27 anos que mora em Apucarana, procurou o TNOline e pediu ajuda para divulgar a 'vaquinha' online que ele realiza, em prol de sua saúde. Ele tem uma doença rara e precisa de aproximadamente R$19 mil para comprar o aparelho.

"Devido a uma doença pulmonar rara conhecida com HIPERTENSÃO PULMONAR tenho limitações que me impendem de poder ir e vir pois essa doença afeta os pulmões e claro compromete a respiração, eu faço uso de oxigênio residencial e para uma qualidade melhor de vida busco obter um oxigênio portátil que posso me locomover sem maiores problemas. por isso quero contar com sua colaboração pois no momento não tenho condições de comprar esse aparelho sozinho. e para isso estou fazendo essa "vaquinha "para conseguir me locomover com segurança", escreveu William no pedido de ajuda virtual.

Quem quiser colaborar com doações, basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/meu-respirar-depende-da-sua-ajuda.