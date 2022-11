"Meu filho quase sofreu um acidente", diz moradora sobre fio solto

Da Redação

Keilla Fernanda Benassi conta que passa no local com frequência e o problema não é resolvido

Uma moradora entrou em contato com o TNOnline para fazer uma denúncia sobre fios soltos na área central de Apucarana. Segundo Keilla Fernanda de Paulo Benassi, ao andar a pé pela Rua Guarapuava, na última sexta-feira (25), seu filho de 9 anos quase sofreu um acidente.

Ela conta que passa no local com frequência e o problema não é resolvido. "Já faz muitos dias que está assim, eu passo a pé nessa rua e quase que aconteceu um acidente com meu filho por conta desse fio. Estava de noite e mal deu para enxergar. É um absurdo deixarem algo desse tipo porque é perigoso. Imagina uma pessoa portadora de alguma deficiência ali", lamentou a moradora.

Veja o vídeo gravado por ela no local:

null - Vídeo por: tnonline

No último dia 11, a Copel anunciou medidas para retirar cabos soltos pelo município. A companhia informou que vai criar a partir de janeiro uma equipe para atuar exclusivamente na regularização da situação de cabos soltos de energia, internet e telecomunicações que colocam em risco a segurança da população.

