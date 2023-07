‘Meu filho está triste’, diz dona de cachorra que sumiu em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma família que reside na região do Solar da Toscana, em Apucarana, pede ajuda para encontrar a Sofia, uma cachorra da raça shih-tzu que está desaparecida desde a noite de segunda-feira (3), quando fugiu pelo portão de casa por volta das 19 horas.

A dona Renata de Paula Fernandes conta que o animal fugiu com uma roupa rosa e foi visto em frente ao mercado Box Atacadista por moradores do bairro. "Uma pessoa disse que viu a cachorra ali, mas na hora umas pessoas estavam brincando com ela, achou até que eram os donos e passou direto", conta.

Ainda segundo a moradora, o filho de 8 anos é muito apegado à Sofia e ele está bem abalado. "Ele está triste, chorão, perguntando pela cachorra. Ontem a gente ficou até as 23h procurando, mas eu acredito que alguém tenha pego ela, porque se não já tínhamos achado na rua

Para informações sobre onde a cachorra possa estar, o contato da família é (43) 9 9603-5913.

