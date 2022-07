"Meu bebê não tem nem fraldas", diz mãe após incêndio destruir casa

Da Redação

Uma família de Apucarana conta com a solidariedade das pessoas. Um incêndio registrado na madrugada desta terça-feira (19) destruiu a casa da jovem Emily Caroline Vasconcellos Martins, de 18 anos, que trabalha como garçonete de uma pizzaria. O fogo começou no quarto do bebê dela, que tem apenas sete meses. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

"Eu e meu marido chegamos do trabalho era por volta da uma da manhã, eu acendi uma vela, pois estamos sem energia, era umas três da manhã fomos deitar, pra mim, eu tinha apagado a vela, eu estava muito cansada. De repente, meu marido acordou gritando fogo, foi correndo no quarto do nosso bebê e pegou ele, o fogo começou lá, foi um livramento meu filho ter sobrevivido", conta.

Emily ainda disse que pedaços de madeira com fogo desabaram pela casa e ela ficou muito assustada. A família perdeu móveis, roupas e até fraldas do bebê. "Quando acordei as chamas já estavam altas, pedaços de madeira caindo pela casa. Perdemos tudo, chupeta, fraldas, roupas do meu bebê. Não temos mais nada, demoramos dois anos para conquistar e em segundos perdemos tudo", explica.

Na casa, que era alugada, viviam Emily, o marido, o filho e um amigo da família. "Estamos lá provisoriamente, é uma casa pequena também, vamos tentar nos levantar. Quem quiser colaborar, principalmente com roupas para meu filho, eu agradeço muito, basta entrar em contato comigo, através do 984441258", finaliza.

O incêndio foi registrado por volta das 04h52. De acordo com a tenente Ana Paula de Oliveira, a casa de alvenaria tem aproximadamente 40m2. “Realizamos o combate às chamas e rescaldo. Houve muitos danos materiais a casa ficou completamente destruída.", detalha a tenente.

A tenente ainda alerta para o perigo que pode ser acender velas em casa. "É importante reforçar o cuidado com esses objetos especialmente a vela, qualquer descuido ela pode cair e atingir um sofá, um colchão, uma cortina e esse fogo pode se alastrar rapidamente, é um risco muito grande, então é bom que as pessoas cuidem com esse tipo de material nas residências", orienta Ana Paula.

A família vai ficar na casa de um parente, provisoriamente. A assistência social do município informa que vai acompanhar o caso. Veja a entrevista: null - Vídeo por: Reprodução









