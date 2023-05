'Método não destrutivo' agiliza execução da rede de esgoto

Iniciado há cerca de dois meses, os trabalhos de implantação da rede de esgotamento sanitário junto ao Residencial Interlagos “não têm” chamado a atenção dos moradores. A afirmação, que à primeira vista parece transmitir “decepção da população” ou até mesmo “lentidão do cronograma”, na realidade tem como justificativa a forma de operação utilizada pela empreiteira contratada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que utiliza um moderno equipamento – chamado de “Navigator” – que executa a passagem da tubulação com o mínimo de transtorno possível.

continua após publicidade

Através da técnica, chamada de “método não destrutivo”, a rotina da comunidade em pouco é alterada enquanto os trabalhos são executados. Segundo comenta o prefeito Júnior da Femac, que nesta sexta-feira (26/05) vistoriou o canteiro de obras na companhia do gerente da Regional Apucarana da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, tem sido comum, moradores questioná-lo sobre quando iniciam as obras do esgoto no bairro.

“Os serviços, que tiveram início há 60 dias na parte baixa do Residencial Interlagos seguem a todo vapor, utilizando uma técnica bastante moderna que executa o serviço sem a necessidade da abertura de valas. Com isso, a rede pode já estar passada pela rua e o morador nem se deu conta”, diz o prefeito Júnior da Femac, destacando, contudo, que as operações de instalação da rede coletora estão no início e devem ser concluídos no segundo semestre do próximo ano. “É uma obra complexa, que envolve além da rede, ligações, interceptores, elevatórias e ampliação da estação de tratamento, que vão atender a dois mil domicílios beneficiando ainda ao Jardim Veneza, Solar da Toscana e Residencial Bela Suíça. Mais um compromisso do Governador Ratinho sendo honrado com o município que acaba com uma espera de 25 anos por parte dos moradores”, agradeceu o prefeito.

continua após publicidade

Dos técnicos presentes no canteiro de obras, Júnior da Femac ouviu que o equipamento Navigator utiliza processo denominado como perfuração direcional. “É executado com equipamento hidrostático de alta pressão que possui uma cabeça de perfuração (broca) com um dispositivo eletrônico instalado em seu interior. Esse dispositivo emite sinais que são captados por um outro equipamento eletrônico que mostra sua localização, profundidade, inclinação, ângulo de rotação, possibilitando dessa forma o direcionamento e monitoramento do furo do início ao fim”, relatou o prefeito. A abertura de valas, contudo, ainda se faz necessária em situações onde o equipamento não pode ser utilizado. “Que é quando o solo apresenta presença de rocha, saibro, matacão e aterros com entulhos”, exemplifica o prefeito, que também é engenheiro civil.

No que tange a instalação da rede coletora de esgoto do Residencial Interlagos e imediações, Júnior da Femac lembra que serão executados mais de 28 quilômetros de rede. “Com as obras que estão em andamento e as que estão começando, a Sanepar investirá ao longo de 2023 mais de R$ 106 milhões. São R$ 9 milhões na rede coletora na região do Interlagos e imediações, outros R$ 42 milhões na ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barra Nova e mais R$ 55 milhões em reservatórios de água que resolve um problema histórico”, concluiu o prefeito Júnior da Femac.









Siga o TNOnline no Google News