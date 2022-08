Mesmo debilitada, mulher queimada pelo marido presta depoimento

Da Redação

A vítima está internada no Hospital da Providência em estado grave

Mesmo debilitada e internada em estado grave, a mulher queimada pelo marido, que está preso, prestou depoimento para a Polícia Civil, de Apucarana, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (22). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, no sábado (20).

A vítima, que foi levada para o Hospital da Providência, sofreu queimaduras provocadas pelo homem dentro da residência do casal localizada na Rua Gustavo Henrique Bueno Rezende, no Loteamento Residencial Jaçanã, durante a madrugada de sábado (20). No entanto, os socorristas e a PM só foram chamados por volta das 13 horas.

"Chegou bem claro o que ocorreu para a gente através da PM. O marido jogou gasolina na esposa e acendeu com isqueiro. Inclusive, recebemos o recipiente onde estava o combustível e o isqueiro", explica o delegado Marcus Felipe da Rocha, da Polícia Civil, de Apucarana.

Após o ocorrido, o delegado diz que a vítima mesmo debilitada foi ouvida.

"Ela disse que no início da madrugada de sábado (20), o casal começou a discutir por causa de uma possível traição e momentos depois o homem pegou o recipiente com gasolina, jogou nela, colocou fogo e tentou apagar o fogo com a toalha e na sequência foi dormir" - Marcus Felipe da Rocha, delegado - Marcus Felipe da Rocha, delegado

Diante das situações, conforme Marcus, o marido foi autuado em flagrante pela prática de feminicídio na modalidade tentada e permanece preso. "Ele permanece preso e vamos concluir o inquérito, temos oito dias e vamos encaminhar para o poder judiciário", acrescenta.



