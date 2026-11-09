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JUBILEU DE CORAL

Mérito Empresarial homenageia Tribuna do Norte por 35 anos de atuação

Jornal recebeu a homenagem na 11ª edição do Mérito Empresarial em Apucarana

Escrito por Da Redação
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Mérito Empresarial homenageia Tribuna do Norte por 35 anos de atuação
Autor A jornalista Lis Kato representou a Tribuna do Norte na cerimônia - Foto: Bela Facce

A Tribuna do Norte recebeu o Jubileu de Coral por seus 35 anos de atividade ininterrupta em Apucarana. A homenagem foi entregue no sábado (7), durante a 11ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, no Clube de Campo Água Azul.

-LEIA MAIS: Prêmio Mérito Empresarial celebra trajetórias de empresas e lideranças de Apucarana

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Promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com o Sicoob Aliança e o Sebrae, o evento reconheceu cerca de 100 empresas com 10 a 70 anos de atuação. Entre os negócios que completaram seis décadas estão o Colégio Mater Dei e a Casa do Cabeleireiro, citados pelo presidente da Acia, Élio Pinto, durante a solenidade.

Ao longo de mais de três décadas, o jornal é referência em Apucarana, região e no Paraná. Em junho, a Tribuna do Norte recebeu novamente o prêmio de primeiro lugar na categoria Jornal Impresso do Top de Marcas 2026, pesquisa que mede a lembrança espontânea dos consumidores de Apucarana. O jornal obteve 36,5% das menções.

Braço digital da Tribuna, o TNOnline, que completou 17 anos em 2026, também foi destaque no Top de Marcas. O site liderou a categoria Site Local de Notícias, com 53,8%.

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O Grupo Tribuna reúne, além do impresso e do portal, a Tribuna FM, a Grafinorte e a Pluspack Embalagens, com cerca de 130 colaboradores.


Mérito Empresarial homenageia Tribuna do Norte por 35 anos de atuação
AutorFoto: Bela Facce


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