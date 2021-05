Merendeira de Apucarana morre vítima da Covid-19

Continua após publicidade

A Merendeira da Escola Municipal José de Alencar, da Vila Reis, em Apucarana, faleceu nesta sexta-feira (21). Lucimar da Silva Claudino tinha 45 anos e morreu vítima da Covid-19.

A servidora municipal foi internada no último dia 10, no Hospital da Providência, porém, não resistiu às complicações da doença.

Ela deixa esposo e muitos amigos. A diretora da escola, Lucineide Valverde lamentou muito o falecimento da servidora. "Era uma pessoa muito querida, muito prestativa, que com certeza vai fazer muita falta", disse.

Não haverá velório e o sepultamento acontece às 17h, a Aserfa ainda não divulgou em qual cemitério.

Nas redes sociais, a comoção é grande:

"Como é triste acordar e receber a notícia que uma amiga querida faleceu, por causa dessa doença covid. Quando fui trabalhar na escola, foi a primeira pessoa que me recebeu com um sorriso e um carinho. Que me ensinava como era o serviço. Nos tornamos amigas em pouco tempo. Sabia o nome de todas as crianças, cuidava delas como uma mãe. Quando voltar as aulas, quem vai sentar comigo no ponto na hora do almoço? A gente sentava lá ria, brincava. Muitas vezes desabafei meus problemas com ela. Quem vai elogiar o corte de cabelo do meu filho, falar que ele é bonito? A amiga que lembrava do aniversário da gente e dava um presentinho. Não vou esquecer do último dia que estive na sua casa pra almoçar, que você fez a farofa que eu tanto pedia, e ainda brincava que se eu morresse ia morrer com vontade da sua farofa. Teve vezes que ficávamos de mal (igual criança) ficava alguns dias sem se falar, mas logo voltávamos a conversar. Um pouco era ciúme da minha parte . Vá com Deus minha amiga, agora só nós resta a saudade. Você vai ficar pra sempre no meu coração. Amo você Lucimar Claudino, que Deus a tenha em um bom lugar", publicou uma amiga.

"Lucimar Claudino quanta falta irá fazer em nossas vidas, o céu está em festa obrigada por ter sido sempre essa amiga parceira, brincalhona e conselheira te amarei eternamente obrigada por esse legado que deixou aqui na terra", lamentou outra amiga.

Em Apucarana existem 11.530 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

Foto por Reprodução