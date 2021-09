Da Redação

Mercado em Apucarana é alvo de tentativa de furto

Um mercado localizado na Rua Talita Bresolin, em Apucarana, foi alvo de tentativa de furto na madrugada desta terça-feira (28). Em patrulhamento pelo endereço, a Polícia Militar percebeu que a porta do estabelecimento de vidro estava estilhaçada, além disso o vigia do local já estava no endereço.

Segundo o guarda, foi possível ver pelas câmeras de monitoramento três homens, que ao quebrarem a porta e ouvirem o disparo do alarme, saíram correndo e fugiram do local.

Os policiais fizeram ronda pela região onde a tentativa de furto ocorreu, mas ninguém foi localizado até o momento. O vigia foi orientado pela equipe.