Mercado de trabalho em alta para a área de saúde

O profissional de saúde sempre foi bastante requisitado pelo mercado de trabalho. Durante a pandemia da covid-19 a busca por esses profissionais cresceu mais de 700%, conforme pesquisa da Catho.

A área de saúde oferece muitas possibilidades de atuação. O profissional com formação nesse nicho tem opções de escolha que vão além do ambiente hospitalar. O Técnico em Enfermagem pode atuar em todas as etapas da vida, atendendo pacientes e grupos sociais na promoção, prevenção e recuperação em todo o ciclo vital de saúde.

Com um cenário sempre competitivo, a formação profissional de qualidade é fundamental. O Senac Apucarana está com vagas abertas para a turma do curso Técnico em Enfermagem presencial e também para as especializações de Instrumentação Cirúrgica e de Enfermagem em Urgência e Emergência. As aulas iniciam em 7 de março de 2023 e as inscrições podem ser feitas pelo site do Senac PR, escolhendo a opção de Apucarana, ou diretamente na unidade.

O curso Técnico em Enfermagem, é realizado no período noturno, com 1800 horas/aula. A grade do curso visa formar profissionais aptos para atender pacientes e grupos sociais na promoção, prevenção e recuperação em todo o ciclo vital. Esse curso possui até 20% de sua carga horária na modalidade EAD. O profissional técnico em enfermagem tem um mercado de trabalho amplo, com possibilidades de ingresso em clínicas, ambulatórios, consultórios, unidades de pronto atendimento, escolas e home care.

Já as especializações acontecerão aos sábados das 9h às 16h. a carga horária é de 300h para a Especialização de Enfermagem em Urgência e Emergência; e de 360h para Instrumentação cirúrgica.

Serviço:

Senac Apucarana

Cursos: Técnico em Enfermagem; Especializações de enfermagem em urgência e emergência; e Instrumentação cirúrgica

Inscrições: https://www.pr.senac.br/tecnicos ou diretamente na unidade

Endereço: Gastão Vidigal, 185, Jaboti

Telefone e Whatsapp: (43) 3420-2800

