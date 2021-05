Menores de 17 anos são apreendidos com maconha pela PM

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (30), dois adolescentes, de 17 anos, foram presos por tráfico de drogas pela Polícia Militar de Apucarana, no Jardim Apucaraninha.

A equipe Rotam durante patrulhamento viu uma motocicleta com os dois jovens, que ao perceberem a presença da viatura policial demonstraram grande nervosismo, levantando suspeita.

Durante a abordagem, um deles, jogou um objeto branco no chão, que foi identificado pela equipe como uma porção de maconha, pesando 10 gramas. Já o passageiro, em busca pessoal, foi localizado no seu bolso a quantia de R$ 509, que ele não soube informar a origem.

De acordo com o boletim, os dois já têm passagens pela polícia. A motocicleta, que era conduzida pelo menor sem CNH, conforme o boletim, possuía débitos administrativos contra o veículo, e foi levada para o pátio do 10º BPM. Foi dada voz de apreensão aos adolescentes, que foram encaminhados com o entorpecente e dinheiro para a 17ª SDP.