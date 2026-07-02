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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Menor perde controle de veículo após pneu estourar em Apucarana

Veículo estava com licenciamento vencido e foi recolhido ao pátio do Detran

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 18:37:31 Editado em 02.07.2026, 18:37:25
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Menor perde controle de veículo após pneu estourar em Apucarana
Autor Ocupantes do carro conseguiram desvirar o veículo que tombou na rua - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline

Um adolescente perdeu o controle da direção e tombou um veículo Volkswagen Gol na Avenida Rafael Sorpile na tarde desta quinta-feira (3) em Apucarana. O condutor e o passageiro, que é maior de idade, não sofreram ferimentos.

-LEIA MAIS: Acidente deixa dois feridos no Contorno Norte em Apucarana

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De acordo com o soldado Leonardo de França Braz, da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o jovem relatou um problema mecânico. "O menor que estava dirigindo. Eles desciam pela Rua Rafael Sorpile, quando o menor perdeu o controle na curva. Segundo ele, estourou o pneu de trás e capotou o carro", conta.

A Polícia Militar detalhou que não foi necessário acionar equipes de socorro, pois os dois ocupantes saíram ilesos. Após o tombamento, o veículo bloqueou a via. Com a ajuda de dois pedestres que passavam pelo local, os próprios jovens conseguiram destombar o Gol e empurrá-lo para a margem da avenida, próximo a uma área de mata, desobstruindo parcialmente o trânsito.

A PM foi chamada por um popular que estranhou a movimentação. A testemunha acreditou que a situação poderia se tratar de um roubo. No entanto, a equipe constatou tratar-se apenas do acidente e de infrações de trânsito.

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Após a averiguação no sistema, a PM constatou que o automóvel apresentava pendências. Embora estivesse isento de IPVA devido ao ano de fabricação, o carro estava com o licenciamento vencido.

O adolescente não responderá por crimes de trânsito. "O menor foi orientado e liberado. Foi feito o boletim de acidente de trânsito e o veículo foi recolhido ao pátio do Detran", afirmou o soldado.


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Menor perde controle de veículo após pneu estourar em Apucarana
AutorFoto: Gabriela Jacuboski/TNOnline


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