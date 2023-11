Menor foi apreendido em flagrante por estupro contra tio, diz delegado

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira (1º) que realizou oitivas após um adolescente de 14 anos ser apreendido pelo crime de estupro de vulnerável contra o tio dele, de 32, que tem deficiência física e mental.

continua após publicidade

O delegado afirmou que, de acordo com as investigações da Polícia Civil, o menor realizou os abusos contra o parente. Quem denunciou foi a avó do acusado. "O delegado de plantão que estava na delegacia analisou os fatos, tomou algumas diligências necessárias, inclusive antes de decidir o que faria sobre autuação ou não do adolescente, mas as evidências apontaram que ocorreu sim a prática desse ato infracionário", disse Rodrigues.

-LEIA MAIS: Menor de 14 anos é apreendido por estupro de vulnerável de tio de 32

continua após publicidade

O jovem foi apreendido em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Além dele, foram ouvidos os pais e os policiais militares que atenderam a ocorrência no Jardim Colonial. Neste momento, o menor se encontra apreendido, segundo o delegado, e pode ser encaminhado pelo Poder Judiciário ao Centro de Socioeducação (Cense).

A polícia ainda aguarda os laudos da perícia, que serão encaminhados à Justiça

Siga o TNOnline no Google News