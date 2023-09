Menor fica ferido durante discussão de mãe com padrasto em Apucarana

Casal relatou a PM que estavam com os ânimos muito exaltados no momento da discussão

Um menor de idade ficou ferido e precisou ser encaminhado para o médico após pisar em cacos de vidro durante uma discussão entre a mãe e o padrasto, na tarde desta terça-feira (26), em Apucarana, no norte do Paraná. Em meio a briga, garrafas foram jogadas na parede e isso acabou produzindo os cacos em que o menor pisou.

O caso aconteceu no Residencial Interlagos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os agentes foram até o local e fizeram contato com o próprio menor, que relatou os fatos aos policiais.

Já em conversas com os adultos, a mãe e o padrasto afirmaram que estavam com os ânimos exaltados, mas não queriam representar um contra o outro. De acordo com os agentes, nenhum dos dois estavam feridos. O menor precisou ser encaminhado para o pronto atendimento por familiares.

